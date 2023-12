Święta w Warszawie. Piękna iluminacja świąteczna w samym sercu stolicy. "Żadna nie nawiązuje tak mocno do historii miejsca"

"Ciężko znaleźć w Warszawie przestrzeń w której stworzenie iluminacji tak bardzo jest powiązane z historią i charakterem miejsca"

- Iluminacja Elektrowni Powiśle podkreśla samą konstrukcję, a wygasza trochę sklepy, i pokazuje całość zagadnienia związanego ze sposobem w jaki kiedyś funkcjonowały elektrownie i w jaki kiedyś produkowany był tu prąd. Jako dodatkowy element ozdobny, który ma to wszystko podkreślać, podwieszone są girlandy. Galerie połączone zostały przez nas mostkami umożliwiającymi przejście i teraz, gdy staniemy na jednym z nich i się rozejrzymy, doskonale widać charakter tego miejsca podkreślony iluminacją. - tłumaczy Michał Sadowski.

Cechą charakterystyczną Elektrowni Powiśle była ilość naturalnego światła. To zresztą zostało zachowane i cechuje to miejsce do dziś. Pasy okien na dachu rzucające światło do środka to element odwzorowania pierwotnego kształtu tego miejsca. Całość świątecznego charakteru tego miejsca architekt w rozmowie z nami nazywa zresztą podkreśleniem architektury świateł. - Zwracam uwagę na to, jaka jest subtelność tego budynku. Światłami podkreślono elementy pionowe, jak chociażby łuki i architekturę całej Elektrowni. Mówiąc hasłowo: „zostały obrysowane światłami” - mówią nam architekci.