Święto Dyni w Warszawie 2023. W Folwarku Bródno trwa rodzinny festyn z darmowymi atrakcjami. Konkursy, gry i targi rękodzieła

Święto Dyni w Folwark Bródno, Warszawa, 2023

W sobotę w Folwarku Bródno była także nasza redakcja. Zobaczcie w galerii poniżej, co dzieje się na miejscu .

Wśród wystawców znajdziecie wytwórców wędlin, pieczywa, oscypków czy miodów i sękaczy.

Folwark Bródno co roku zaprasza całe rodziny na doroczne świętowanie. „W trakcie Święta Dyni zapewniamy piękne dyniowe dekoracje do sesji zdjęciowych. Mamy ponad 2 tony różnych dyń (jadalnych i ozdobnych) które wierzą, że trafią do Waszych domów” – przekazali w mediach społecznościowych organizatorzy imprezy.