Urodziny Hali Koszyki. Na scenie Varius Manx z Kasią Stankiewicz. Impreza przyciągnęła prawdziwe tłumy

„Po raz kolejny podczas Urodzin Hali Koszyki wracamy do innej dekady. Tym razem lądujemy w przełomowych latach 90. Przeniesiemy się w czasy, gdy w telewizji leciała Moda na Sukces, prawa pilnował Strażnik Teksasu, a MacGyver naprawiał świat pinezką i gumą do żucia. Wystartowały pierwsze odcinki FRIENDS, kina zatapiała publiczność Titanica, oraz mieliśmy wielki …i’ll be back Terminatora” – zapowiadali organizatorzy wydarzenia.