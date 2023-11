Targi Jestem Vintage w Elektrowni Powiśle. 70 retro marek w jednym miejscu. "Rekordowa edycja" Redakcja Warszawa

To już 17. edycja kultowego wydarzenia - targów Jestem Vintage. Po raz kolejny goszczą w Elektrowni Powiśle. Za oknem zimowa auta, a to ostatni czas na przegląd szafy. To jest rekordowa edycja wydarzeniao - zapowiadają organizatorzy. Co znajdziemy na targach? Przede wszystkim odnajdą się tu właśnie miłośnicy wyszukiwania perełek.