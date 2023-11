Imprezy w Warszawie 24 - 26 listopada. Co robić w weekend w stolicy? Przegląd najciekawszych wydarzeń Joanna Postrzednik

Jubileuszowa 20. edycja targów odbędzie się 25-26 listopada 2023 w Hali EXPO XXI w Warszawie. Ponad 100 wystawców sztuki współczesnej i dawnej. Odbędą się także spotkania z artystami i panele dyskusyjne oraz aż trzy wystawy towarzyszące. - W jednej przestrzeni prezentowany jest różnorodny przegląd współczesnych i dawnych dzieł – taki program jest atrakcyjny zarówno dla kolekcjonerów sztuki, jak i dla szerokiego grona odbiorców kultury - piszą organizatorzy. Kiedy: 25, 26 listopada 11:00-19:00 Gdzie: W Hali EXPO XXI w Warszawie Bilety: od 10 zł

Imprezy Warszawa 24, 25, 26 listopada 2023. Jakie wydarzenia odbędą się w nadchodzący weekend w stolicy? Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was targi, kiermasze, koncerty, wystawy, świetlne pokazy i wiele więcej. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 24, 25, 26 listopada 2023. Co robić w Warszawie?