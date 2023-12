Targi Slow Weekend na Stadionie Narodowym. Ogromna frekwencja na przedświątecznym wydarzeniu

– Od niemal 10 lat promujemy trend i styl życia „slow” oraz mądre podejście do konsumpcji. Popyt na marki i produkty, tworzone właśnie w ten sposób nie słabnie, a w okresie świątecznym widzimy największe w skali roku zainteresowanie rękodziełem, dodatkami do domu, akcesoriami dla zwierzaków, modą vintage czy naturalnymi kosmetykami. To świetne pomysły na tzw. lepsze prezenty, czyli stworzone odpowiedzialnie, w sposób zrównoważony, takie które posłużą lata. Przypadną one do gustu każdemu, nawet osobom, co do których wydaje nam się, że mają już wszystko – mówi Iza Miłosz, współorganizatorka targów Slow Weekend.