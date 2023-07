ZOOstaw NIE dokarmiaj

Od kilku lat Warszawskie Zoo prowadzi kampanię edukacyjną dotyczącą respektowania zakazu dokarmiania zwierząt. Pracownicy ogrodów zoologicznych od lat mierzą się z problemem dokarmiania mieszkańców placówki przez odwiedzających. "To, co ludziom wydaje się przysmakiem, u zwierząt może wywołać poważne problemy zdrowotne, a nawet doprowadzić do ich śmierci" – apeluje zoo. Okazuje się, że warszawiacy dokarmiają zwierzaki chipsami, popcornem, słodyczami i masą innych produktów, które często zagrażają zdrowiu zwierząt.

Akcja #ZOOstawNIEdokarmiaj ma uświadamiać, że dokarmianie zwierząt w zoo (nawet z pozoru zdrowym jedzeniem) może mieć dla mieszkańców zoo tragiczne skutki.