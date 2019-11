Maszerujący szpaler żołnierzy gonił tekturowy czołg. Performerzy próbowali zakłócić także obchody kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że MON złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Działacze KOD i performerzy zjawili się na placu Piłsudskiego

To przekracza wszelkie granice‼



Wczoraj podczas uroczystości składania wieńców pod pomnikami Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej, Lotna Brygada Opozycji z kartonowym czołgiem i transparentem "Gdzie jest wrak" próbowała dostać się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. pic.twitter.com/61cjrpmsdO — PiS Zachodniopomorskie (@PiS_ZachPomors) November 11, 2019

Kodziarze atakują nawet żołnierzy pełniących służbę przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Te dwa zdjęcia są po prostu smutne, bo w obawie przed czym (TVN, GW) bezkarnie znieważani są żołnierze? pic.twitter.com/w9a8OTQUBc — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) November 10, 2019

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas zmiany warty na pl. Piłsudskiego. Idących podczas zmiany warty żołnierzy Wojska Polskiego "zaatakował" tekturowy czołg. Była to część zorganizowanego przez Komitet Obrony Demokracji happeningu, odbywającego się w kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej.-Republika banasiowa, poddajcie się, jesteście otoczeni! - mieli wołać działacze opozycji przez megafon i żądać od policji bezwarunkowej kapitulacji. Całość zajścia można obejrzeć na wideo nagranym przez organizatorów akcji:Na filmie widzimy, jak protestujący wraz z czołgiem najpierw próbują dostać się w miejsce obchodów miesięcznicy, jednak zatrzymuje i legitymuje ich patrol policji . Następnie, już po zakończeniu uroczystości przedostają się na plac, kontynuując happening. To prawdopodobnie wtedy, wedle relacji mediów miało do dojść kontrowersyjnej sytuacji, którą część komentujących odebrała jako atak na żołnierzy pełniących warte przy Grobie Nieznanego Żołnierza.Performance nie spodobał się m.in. ministrowi Błaszczykowskiemu, który zapowiedział złożenie wniosku do prokuratury w tej prawie. -Tzw. happening KOD-u pod Grobem Nieznanego Żołnierza to absolutny skandal. Nie ma akceptacji dla takich zachowań. MON złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego - napisał szef MON na Twitterze.Zdaniem zarówno ministra, jak i osób z jego środowiska politycznego, był to atak wymierzony w żołnierzy pełniących służbę na pl. Piłsudskiego. Do sprawy odniósł się także Sebastian Kaleta, radny m. st. Warszawy oraz były rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości.