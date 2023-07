Teraz 44. Współczesna Warszawa z Powstańcami w tle. Wzruszający album pokazujący jak walczono w 1944 roku

Teraz 44. Dzisiejsza Warszawa z Powstańcami w tle

Marcin Dziedzic postanowił pokazać nam tamten świat. Kilka lat temu na facebooku Teraz 44 zaczął publikować fotomontaże. Zdjęcia z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego zestawiał z dzisiejszymi ujęciami Warszawy. Błyskawicznie zyskały one sporą popularność. W 2015 roku razem z Michałem Wójcikiem wydali album "Teraz '44. Historie". Dziedzic umieścił sporą dawkę zdjęć, Wójcik okrasił całość felietonami.

Jak Warszawa wyglądała przed wojną? Czy dzisiejsze ulice znacząco różnią się od tych sprzed 1944? Wielu osobom trudno jest porównać dwa miasta. Przypomnijmy, że zgodnie z planem Pabsta, Warszawa - w czasie wojny - miała zostać zrównania z ziemią. Na jej zgliszczach Niemcy chcieli stworzyć nowe miasto, dla ok. 100 tys. osób. Niestety, ten plan w części udało się zrealizować. Zburzono Muranów, Zamek Królewski czy Pałac Saski. Stare Miasto i Śródmieście było dodatkowo zniszczone ze względu na walki.

- Jedyna może drobna zmiana jaka nastąpiła z czasem, to takie ciepłe uczucie do powstańców na zdjęciach. Może to zbyt zuchwałe – ale znamy się bardzo blisko, bo czasem podczas pracy oglądałem w największym możliwym powiększeniu kosmyki ich włosów, guziki przy ubraniach, patrzyłem im głęboko w oczy... - mówi nam Marcin Dziedzic.

W albumie znajdziemy zdjęcia z sierpnia i września 1944 roku. Widzimy na nich słynne momenty - jak trafienie wieżowca Prudentialu czy barykady w Śródmieściu. Są też powstańcy, cywile i ślady walki, a wśród nich... współcześni ludzie, miejsca które znamy i odwiedzamy. Całość robi piorunujące wrażenie, a zarazem przybliża nam Powstanie Warszawskie. Dzięki zdjęciom możemy łatwo umiejscowić wydarzenia, przyjść dziś w tej miejsca i oddać cześć poległym.