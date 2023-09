The Bridge. Imponujące tempo budowy wieżowca. Piętro co pięć dni

Budynek naszpikowany technologią. Co to oznacza?

Jedyny wieżowiec w budowie

Po niewątpliwym "boomie" na wysokościowce, który trwał przez kilka lat, obecnie w mamy w stolicy pewną posuchę. Analitycy wspominają nawet o czekającej nas luce biurowej. Otwarto już spektakularne inwestycje jak Varso Tower (310 metrów), Warsaw Unit (202 metry) czy Skysawa (155 metrów), które już wypełniły się pracownikami. Do następnych projektów deweloperzy pochodzili ostrożnie, ze względu na pandemią i kryzys ekonomiczny z nią związany. W sytuacji niepewności co do pracy z biura woleli wstrzymać się z inwestycjami. Dopiero teraz "odgrzebują" dawne projekty i pomysły na inwestycje.

Jednym z niewielu projektów, który ruszył w pandemii byt The Bridge. To kolejny wysokościowiec przy ul. Towarowej, w pobliżu Ronda Daszyńskiego. I kolejny budowany przez Ghelamco. Deweloper upodobał sobie Wolę. To piąty biurowiec, który zbuduje tu przez belgijską firmę. Budowa The Bridge wystartowała w lipcu 2021.