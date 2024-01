Największe zakłady przemysłowe w Warszawie

Kompleks znalazł się na terenie innych wykupionych zakładów

Co bardzo istotne znajdowała się tu bocznica kolejowa. Zakłady przebudowano, powiększono a do wybuchu I wojny światowej wytwarzano mosty kolejowe i miejskie, realizowano prace wodociągowe, produkowano maszyny parowe różnych typów, pociski, a także wykonywano zamówienia dla Kriegsministerium (niemieckie Ministerstwo Wojny, poprzednik MSW). Po wybuchu wojny władze carskie zajęły wyprodukowany sprzęt, maszyny i wraz z personelem przeniesiono je w okolice Charkowa. Dopiero po rewolucji październikowej robotnicy wrócili do Polski.

Po wygranej wojnie polsko-bolszewickiej udało się odzyskać część sprzętu. Po wojnie fabrykę reaktywował Andrzej Rotwand. Stworzył największy zakład przemysłowy międzywojennej Warszawy. Był on oczywiście znacznie większy niż teraz. Do dzisiaj przetrwała tylko nieznaczna część zakładów. Produkowano w nich lokomotywy, wagony kolejowe i tramwajowe, a także mnóstwo innych urządzeń. W 1936 roku spółka podpisała umowę licencyjną z koncernem General Motors. Dzięki temu mogli na licencji produkować i sprzedawać samochody:

W 1938 roku pracowało tam 3500 osób. Wola była przed wojną dzielnicą robotniczą i przemysłową, a zakłady "Lilpop, Rau i Loewenstein" były jej sercem

Przedsiębiorstwo ucierpiało podczas obrony Warszawy. Zakłady przejęli Niemcy, produkcje przystosowali do swoich potrzeb. Zatrudniano jednak już znacznie mniej, bo około 2000 pracowników, a przestoje w dostawach powodowały niską wydajność. Po zakończeniu Powstania Warszawskiego oddziały niemieckie zniszczyły wszystkie hale produkcyjne. To, co widzimy dzisiaj, to kilka budynków biurowych, które przetrwało wojnę. Jak podawała "Gazeta Wyborcza", krótko po wojnie, stacjonowali tam żołnierze radzieccy, mieściły się różne zakłady i przedsiębiorstwa. M.in. przez 40 lat Warszawskie Przedsiębiorstwo Informatyki Przemysłu Budowlanego „Etob”.