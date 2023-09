To warszawiacy myślą o Twojej dzielnicy. "Wilanów to przepłacony Wawer". Mieszkańcy nie przebierają w słowach Redakcja Warszawa

Większość warszawiaków nie zamieniłaby stolicy na żadne inne miejsce do życia. Ani w kraju, ani zagranicą! Nie oznacza to jednak, że wszystko w mieście jest idealne. Mimo że nasza stolica dynamicznie się rozwija, poprawiając jakość życia mieszkańców, wciąż wiele aspektów jest dość uciążliwych. Co więc wymaga poprawy? A co sprawia, że Warszawa jest idealnym miejscem do życia? Zobaczcie, jak odpowiedzieli mieszkańcy w badaniu ''Jaka przestrzeń dla Warszawy?".