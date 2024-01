Trwają targi Designer Sale w Warszawie. Cały weekend z wyprzedażami i promocjami ubrań i dodatków. Tak jest na miejscu

Designer Sale w Elektrowni Powiśle. 13 i 14 stycznia 2024

13 oraz 14 stycznia to daty, które skusiły miłośników mody i designu do odwiedzenia Elektrowni Powiśle, gdzie odbywa się kolejna edycja przecenowa popularnych targów. Designer Sale to wyjątkowe wydarzenie, które zgromadziło pasjonatów autorskich projektów, upcyclingu, winyli i nie tylko.

Targi, które trwają w sobotę od 11:00 do 21:00 oraz w niedzielę od 11:00 do 19:00 są prawdziwym rajem dla poszukiwaczy oryginalnych ubrań, dodatków, biżuterii oraz unikalnych projektów. Na stoiskach można znaleźć bogactwo autorskich propozycji, a także unikalne przedmioty związane z upcyclingiem.

sobota: 11:00-21:00

niedziela: 11:00-19:00

