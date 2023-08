Tu serwują najlepsze jedzenie w Warszawie. Oto doskonale oceniane restauracje. Potwierdzają mieszkańcy i turyści

7 miejsce w rankingu przypada sieci restauracji Azia Restaurants. Ich lokale znajdziecie w stołecznych centrach handlowych (Arkadia, Blue City), w Wilanowie (ul. Klimczaka 1) i w Centrum Praskim Koneser (Plac Konesera 4). Jak czytamy na stronie internetowej sieci - AZIA Concept to jedyna i unikalna na skalę Polski restauracja, gdzie na powierzchni ok. 1200 metrów2 spotykają się smaki i aromaty kuchni Dalekiego Wschodu. Pracują u nich kucharze z najodleglejszych krajów Azji, którzy przygotowują dania według oryginalnych przepisów z najwyższej jakości składników. Połączenie nowoczesnej kuchni azjatyckiej z pięknie urządzonymi wnętrzami to niezapomniana podróż po smakach Tajlandii, Chin oraz Japonii. W karcie znajdziecie m.in. wiele wariantów sushi, chińskie pierożki, tajskie zupy oraz rameny. Kolejna restauracja na następnej stronie >>>

Pixabay