Tu stoi dom rodziny Skalskich z serialu "Niania". Słynna willa w sercu Warszawy nic się nie zmieniła! Michał Mieszko Skorupka

"Niania" to jeden z najpopularniejszych seriali komediowych emitowanych w Polsce w XXI wieku. Choć ostatni odcinek produkcji ujrzał światło dziennie ponad 12 lat temu, to do odcinków obrazujących perypetie niezwykle barwnej Frani Maj (później Skalskiej), do dziś wraca wielu widzów. Tytuł oparty na amerykańskim oryginale The Nanny wciąż ma w naszym kraju spore grono fanów. Nie wszyscy z nich jednak wiedzą, że słynna willa rodziny Skalskich znajdowała się w samym sercu stolicy, na warszawskim Mokotowie.