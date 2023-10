Ulica Okrzei na Pradze-Północ przejdzie remont. Po "zasłużonej metamorfozie" ma stać się praską wersją Traktu Królewskiego

Do tej pory ul. Okrzei kończyła się nadwiślańskimi zaroślami. Po otwarciu mostu, idący tą trasą, w kilka minut znajdzie się na Bulwarach Wiślanych, a kierując się dalej wzdłuż ul. Karowej, szybko trafi w okolice Krakowskiego Przedmieścia. - Budowa mostu pieszo-rowerowego na wysokości ul. Okrzei po stronie praskiej oraz Karowej po stronie śródmiejskiej to ogromna szansa i impuls do zmian, zwłaszcza dla prawego brzegu - podkreśla ZDM.

Jak zaznaczają drogowcy, przebudowa ul. Okrzei musi być dobrze zaplanowana. Prace projektowe właśnie trwają, a jednym z ich elementów są odkrywki istniejącej nawierzchni.