Upalny weekend w Warszawie. Kurtyny wodne, kąpieliska, Zalew Zegrzyński. Gdzie próbują odsapnąć mieszkańcy?

Upalny sierpień 2023

Sobota i niedziela znów upływają pod znakiem temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza w cieniu. Na początek sprawdzamy kąpieliska. Zła wiadomość jest taka, że czerwona flaga została wywieszona nad Zalewem Zegrzyńskim. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny powód wywieszenia czerwonej flagi to zakwit sinic. Mimo tego mnóstwo osób zdecydowało się spędzić w tej okolicy wolny dzień. Wielu skorzystało z odnowionego połączenia do Zegrza Południowego, inni skierowali się do Nieporętu.

Nieco dalej na północ, bo w Serocku, woda jest już zdatna do kąpieli. Można zatem zdecydować się na przeniesienie w te rejony. Zmiana nastąpiła też nad Jeziorkiem Czerniakowskim. W ostatnim czasie pojawiała się tam czerwona flaga, ale 17 sierpnia Główny Inspektorat Sanitarny zaktualizował sytuację i można się tam kąpać.

Gdzie próbują odsapnąć mieszkańcy?

Kurtyny wodne

Oblężony Las Kabacki

Jak co weekend tłumy zjawiają się także w podwarszawskim Powsinie. Las Kabacki dzięki swojemu położeniu przyciąga mieszkańców Wilanowa, Ursynowa, okolicznych podwarszawskich miejscowości, ale też osoby z innych dzielnic. Świetnie skomunikowany, a przede wszystkim mamy tu mnóstwo atrakcji. W każdy ciepły weekend ustawiają się długie kolejki do wejścia na basen. Wszystko wynika z faktu, że obowiązuje limit osób, która może przebywać na terenie basenu, a kompleks jest dość nieduży. Trzeba pojawić się odpowiedni wcześnie by ominąć kolejki.

Tuż obok znajduje się słynna polana widokowa w Powsinie. Tam co weekend od wczesnej wiosny przyjeżdżają tabuny ludzi by spędzić dzień na grillowaniu. Z kilkuset metrów czuć zapach grillowanej kiełbasy. Niestety, skutkuje to też przepełnieniem koszy na śmieci, bałaganem i hałasem. Nie wszyscy dbają o wspólne tereny i myślą o dzikich mieszkańcach lasu.