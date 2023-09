Uroczystości 17 września i zgromadzenie przed rosyjską ambasadą w Warszawie. W Śródmieściu i na Muranowie wystąpią utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu

Od godziny 14:00 do 22:00 ulica Muranowska zostanie zamknięta dla ruchu. Władze Warszawy informują, że na ulicy Andersa, na skrzyżowaniu z ulicą Stawki oraz na ulicy Bonifraterskiej - u zbiegu z Konwiktorską - wygrodzone zostaną pasy służące na co dzień do skrętu w Muranowską. Na skrzyżowaniach tych sygnalizacja świetlna zostanie przełączona na sygnał żółty migający, a jadący ulicami Stawki i Konwiktorską będą mogli wyłącznie skręcić - w lewo lub w prawo. Z kolei ulicą Andersa będzie można pojechać jedynie prosto.

Objazd utrudnień wyznaczono ulicami Dawidowskiego, Słomińskiego i Międzyparkową, a także ulicami Świętojerską i Andersa. Na takie objazdy kierowane będą także autobusy linii 116 i 518.