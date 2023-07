Urodziny Starówki w Warszawie. Trwa wielka impreza historyczna, mnóstwo atrakcji. Oto program wydarzeń

70. Urodziny Starówki w Warszawie zostały zaplanowane w weekend 21, 22 i 23 lipca. Będzie to trzydniowa impreza związana z odbudową Rynku Starego Miasta. Tam też i w najbliższej okolicy będzie można znaleźć w tych dniach mnóstwo atrakcji.

We wtorek 18 lipca br. roku odbyła się konferencja prasowa dotycząca nadchodzących wydarzeń związanych z urodzinami Starówki.

- To bardzo ważne dla Warszawy i jej społeczności urodziny, które spowodowały, że po raz pierwszy siły połączyło 30 lokalnych instytucji. Wszystko po to by zapewnić warszawiankom i warszawiakom jak najwięcej atrakcji. Warszawska starówka potrzebuje pewnego impulsu do odbudowania świadomości wśród mieszkańców, że warto tu zaglądać, że to nie to tylko miejsce dla turystów. To miejsce zostało odbudowane dla nas wszystkich, którzy w Warszawie mieszkamy. Oferta tego miejsca jest niezwykła, warto spędzać tu czas, pobyć turystą we własnym mieście – powiedziała w czasie spotkania Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.