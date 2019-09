Ursynów, Warszawa. Przed nowym centrum kultury może stanąć wielki świecący napis "URSYNÓW"

Wielki napis URSYNÓW za 100 000 zł

Ogromny podświetlany napis URSYNÓW już niedługo może pojawić się przed budynkiem nowo budowanego Ursynowskiego Centrum Kultury przy ul. Gandhi na Ursynowie. Taki projekt zaproponował Olivier Dominiak w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2020. Trójwymiarowy napis o wysokość liter minimum 2 metry mógłby zostać podświetlony kolorowym światłem LED z możliwością zmiany kolorów. Szacowany koszt realizacji pomysłu to 100 000 zł.

Nowa atrakcja dzielnicy

Wielkie napisy są już m.in. w Katowicach, Tychach, Słupsku, Amsterdamie, a także w Warszawie. Z pwoodzeniem spełniają swoje zadanie, jakim jest promocja miejsca/idei. W takich miejscach lokalni mieszkańcy oraz osoby odwiedzające lubią robić sobie zdjęcia, które trafiają do mediów społecznościowych, najczęściej z odpowiednimi hashtagami. Jak mówi autor projektu, napis URSYNÓW może stać się nową atrakcją dzielnicy, która będzie przyciągała wiele osób, zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Będzie to świetna wizytówka dzielnicy i ciekawe miejsce do spotkań. Będzie miało szansę stać się popularnym wyróżnikiem Ursynowa.