Utrudnienia w kursowaniu metra w Warszawie. "Pozostawiony pakunek". Trzy stacje zamknięte

AKTUALIZACJA

Utrudnienia w kursowaniu linii metra M1 zakończyły się przed godz. 14. - Trwa przywracanie podstawowej organizacji ruchu - przekazał Warszawski Transport Publiczny.

We wtorek 1 sierpnia około godz. 13 zamknięto trzy stacje metra: Racławicka, Pole Mokotowskie i Wierzbno. - Ktoś zostawił na stacji pakunek - dowiedział się nasz dziennikarz. Po chwili komunikat z tą informacją pojawił się w pociągach. W związku z tym pasażerowie zmuszeni byli do zakończenia podróży na stacji Politechnika (jadący z północy na południe) oraz Wilanowska (ruch południe-północ). Służby zadziałały błyskawicznie. Metro zostało wyłączone na odcinku od Wilanowskiej do Politechniki. Obecnie kursuje w dwóch pętlach.