W Centrum Zdrowia Dziecka otwarto Pracownię Symulacji Okulistycznej. To pierwsze takie miejsce w Europie

W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie działa już pierwsza w Europie Pracownia Symulacji Okulistycznej dedykowana wyłącznie problemom okulistyki wieku rozwojowego . To innowacyjne miejsce, które pomoże zarówno lekarzom specjalizującym się w dziedzinie okulistyki, jak również specjalistom w tym zakresie, doskonalić swoje umiejętności oraz zdobywać nowe doświadczenia. Dzięki najnowocześniejszym technologiom i zaawansowanemu sprzętowi pracownia umożliwi symulację różnorodnych problemów okulistycznych - i diagnostycznych, i chirurgicznych, występujących od okresu noworodkowego do lat 18.

Pracownia Symulacji Okulistycznej jest wyposażona w dwa urządzenia do nauki diagnostyki. Są to: biomikroskop, czyli lampa szczelinowa do nauki badania przedniego odcinka oka, oceny kata przesączania (jaskra) i oceny dna oka oraz wziernik pośredni - do nauki dokładnej i pełnej oceny dna oka.

Pracownia jest wyposażona w trzy stanowiska do nauki chirurgii: