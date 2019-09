W Parku Szczęśliwickim może powstać strefa relaksu z miejskimi hamakami

Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim

Park Szczęśliwicki w pobliżu Ośrodka Sportu i Rekreacji może zmienić się w wielką strefę relaksu. To pomysł Krzysztofa Gradowskiego, na który można oddać głos w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2020. W ramach projektu miasto zamontowałoby cztery miejskie hamaki. Docelowym miejscem jest teren w pobliżu Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota (przy boiskach do siatkówki, siłowniach plenerowych oraz placu do kalisteniki).

Jak mówi pomysłodawca, celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności Parku Szczęśliwickiego dla mieszkańców, którzy chcą odpocząć w pięknych okolicznościach przyrody. Szacowany koszt realizacji projektu ( szt. hamak wolnostojący, dostawa, montaż, transport, oznakowanie) to 57 tys. zł.

Budżet Obywatelski 2020

To już szósta edycja budżetu obywatelskiego (dawniej zwanego partycypacyjnym) w Warszawie. Miasto zrealizowało dotąd 2300 pomysłów zgłoszonych przez warszawiaków, a teraz czeka na wyłonienie kolejnych zwycięskich projektów. Głosowanie potrwa do 23 września 2019 roku. Budżet obywatelski umożliwia warszawiakom decydowanie o tym, na co zostanie przeznaczona część pieniędzy z kasy miasta. O najciekawszych projektach przeczytasz TUTAJ.