- Może to być przerażająca postać, pełen pająków las, w którym poczujemy się nieswojo, schronisko pełne wściekłych psów czy zakrwawiona, mroczna sala, w której leżą owinięte w foliowy worek zwłoki, nad którymi lepiej się nie nachylać. Wszystko bowiem co znajdziemy w Black Maze 2 zwodzi i sprawia, że rośnie adrenalina - wylicza.

- Black Maze 2 to atrakcja dla odważnych, a zwłaszcza dla fanów horrorów, slasherów czy splatterów. Wchodząc do labiryntu dosłownie przenosimy się do świata grozy, gdzie za każdym rogiem czai się coś nieznanego, budzącego lęk i przyprawiającego o szybsze bicie serca - mówi Barbara Andrzejewska, marketing manager Galerii Północnej.

Black Maze to miejsce dla osób o mocnych nerwach. Wchodzący do labiryntu znajdą w nim bowiem aż 10 mrocznych pomieszczeń pełnych budzących lęk niespodzianek.

Jednocześnie do labiryntu mogą wejść maksymalnie 4 osoby. Osoby oczekujące na wstęp otrzymują numerki by śledzić kolejność wejść.

To nie pierwszy straszny labirynt w Galerii Północnej.

- Emocje, które towarzyszą wizycie w labiryncie potrafią być bardzo silne, należy się więc przygotować na mocne przeżycia, o czym rok temu przekonało się ponad 3,5 tys. osób, które odważyło się przekroczyć próg Black Maze - mówi Barbara Andrzejewska.

Samodzielnie do Black Maze 2 będą mogły wejść wyłącznie osoby mające co najmniej 16 lat. Osoby młodsze w wieku od 12 do 15 lat mogą wejść do labiryntu tylko z opiekunem.

Z atrakcji nie powinny natomiast korzystać osoby z: epilepsją, klaustrofobią, arachnofobią (lękiem przed pająkami), lękiem przed ciemnościami, chorobami układu krążenia, o niskiej i ograniczonej sprawności fizycznej oraz kobiety w ciąży.