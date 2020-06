Wakacyjne miejsca w Warszawie. Tu poczujesz się jak na wczasach za granicą

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a Wy wciąż nie wiecie jak je spędzić? Nie martwcie się, stolica jest pełna miejsc, które sprawiają, że lato w mieście wcale nie musi być nudne. Przygotowaliśmy listę miejscówek, które w wakacje przyciągają szczególnie mocno. Nic dziwnego - to właśnie tam możecie poczuć się jak na wczasach za granicą! Sprawdźcie propozycje najlepszych wakacyjnych miejsc w stolicy w artykule poniżej.

Lato spędzone w mieście wcale nie musi być nudne i męczące. Szczególnie jeśli mowa o stolicy Polski, która jest pełna atrakcji i miejsc wręcz stworzonych do tego, aby spędzić w nich wakacje. Przestawiamy miejscówki, które zdecydowanie warto odwiedzić w ciągu najbliższych tygodni lata. Wśród nich znajdziecie propozycje zarówno na leniwe, upalne dni, jak i imprezowe wieczory. Przekonajcie się, że gorące miesiące w mieście to nie powód do narzekania! Wodny Disneyland Park of Poland, czyli największy zadaszony park wodny w Europie, otworzył się w lutym 2020 roku w Mszczonowie pod Warszawą. Niestety, nie było dane nam długo nacieszyć się tą atrakcją, ponieważ z powodu epidemii koronawirusa park został zamknięty. Mamy jednak dobrą wiadomość - w wakacje będziemy mogli do woli korzystać z basenów, zjeżdżalni, tropikalnej wyspy i świata saun, bowiem Park of Poland otworzył się ponownie 18 czerwca! Jakie dokładnie atrakcje tam znajdziemy? Między innymi:

32 zjeżdżalnie , w tym z pontonami, tęczowa ośmiotorowa (zjazd głową do przodu) oraz najdłuższa (320 metrów)

, w tym z pontonami, tęczowa ośmiotorowa (zjazd głową do przodu) oraz najdłuższa (320 metrów) rajskie wyspy - na każdej z nich zasadzonych zostało po 200 palm sprowadzono z Florydy, Dominikany i Malezji

- na każdej z nich zasadzonych zostało po 200 palm sprowadzono z Florydy, Dominikany i Malezji basen termalny, pięć basenów witalnych oraz trzy solankowe

termalny, pięć basenów witalnych oraz trzy solankowe saunarium przypominające rzymską łaźnię Zobaczcie, jak wygląda Park of Poland w środku:

Jeśli będziecie chcieli spędzić pod Warszawą kilka dni, istnieje opcja wynajęcia domku modułowego. Przed aquaparkiem powstaje bowiem Suntago Village - osiedle 92 domków modułowych. O tym, jak będą wyglądały i kiedy dokładnie się otworzą przeczytacie TUTAJ. Spacer w koronach drzew W miejscowości Pomiechówek, niedaleko Warszawy, możecie pospacerować kładkami w koronach drzew! Spacer po ścieżce na wysokości brzmi jak atrakcja, która zapewni niezapomniane doznania, prawda? W Pomiechówku znajduje się kilka platform na wysokości, połączonych ruchomymi mostami zwodzonymi. Na każdej kładce znajdziecie informacje o gatunkach drzew i zwierząt występujących w okolicy, czyli przy okazji poznacie przyrodnicze ciekawostki.



Fot. Szymon Starnawski Rozrywkowo-gastronomiczne miasteczko nad Wisłą A co powiecie na odwiedziny w Lunaparku? Ten plenerowy plenerowy kompleks, za którego koncepcją stoją twórcy Nocnego Marketu, klubów Hocki Klocki i Niebo, zlotu food trucków Żarcie na Kółkach i baru Warmut, łączy w sobie charakter rozrywkowy, kulturalny, gastronomiczny i rekreacyjny. Właściciele tego miejsca jeszcze przed otwarciem podkreślali, że chcą, aby ''każdy kto odwiedzi to Lunapark, poczuł się jak na wakacjach''. W ubiegłym sezonie Lunapark słynął z koncertów i imprez, w tegorocznym jest to niestety niemożliwe ze względu na koronawirusa. Ale to wcale nie oznacza, że będzie nudno! W czasie wakacji czekać na Was będzie m.in. kino plenerowe, pub-quizy, warsztaty i animacje dla dzieci, wykłady czy zajęcia z jogi. Zobaczcie też: Siatkówka plażowa, tańce i... zapasy! Tak warszawiacy spędzali kiedyś wakacje

Jedyny w Polsce bar z aktywnościami Zagrywki to pierwszy w naszym kraju aktivity bar. Nowo otwarty obiekt łączy w sobie przestrzeń barową z popularnymi w różnych zakątkach świata aktywnościami. W praktyce oznacza to, że możemy tutaj przyjść i nie tylko napić się, ale również zagrać w różne gry. I wbrew temu, co pierwsze przychodzi na myśl, wcale nie chodzi tutaj o bilard czy kręgle, a beer pong, karaoke, crazy golf, shuffleboard czy flippery.

- Zaryzykowałbym powiedzenie, że nie ma takiego miejsca na świecie, ponieważ jest to połączenie bardzo różnych konceptów, łączących rozrywkę, zabawę z barem i alkoholem - stwierdził w rozmowie z nami Igor Konefał, współwłaściciel Zagrywek. Sami więc widzicie, że koniecznie trzeba odwiedzić to miejsce! Więcej o Zagrywkach przeczytacie TUTAJ. Wakacje ze zwierzakami Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie to wielka, zielona wyspa w środku miasta. Można tam wypocząć pośród pięknej przyrody i obserwować wspaniałe zwierzęta w otoczeniu przypominającym ich naturalne środowisko. Miejsce to przyciąga całe rodziny, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Nic dziwnego - zobaczenie przez dzieci na własne oczy słonia, lwa czy żyrafy to niezapomniane dla nich przeżycie. Jeśli będziecie mieć szczęście, możecie także załapać się na pokazy karmienia zwierząt.

Godziny otwarcia zoo, ceny biletów oraz najlepszy dojazd znajdziecie TUTAJ.