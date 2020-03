Walka z koronawirusem. Ruszyła społeczna zbiórka na sprzęt medyczny. Cel: dwa miliony złotych

"Poza środkami ochrony osobistej lekarze w całym kraju będą potrzebować respiratorów oraz jednorazowych fiberoskopów do toalety dróg oddechowych, sprzętu do monitorowania terapii (pulsoksymetry, kardiomonitory, kapnografy), videolaryngoskopów, sprzętu do odsysania drzewa oskrzelowego (ssaki) czy zwykłych sprężarek powietrza, które te respiratory będą zasilać, jak również przenośnych butli z tlenem" - piszą przedstawiciele Fundacji Senioria, która prowadzi zbiórkę.

Jak czytamy w informacji przesłanej do naszej redakcji, sprzęt miałby trafić do szpitali, w których intensywna terapia musi zostać zorganizowana na innych oddziałach, np. internistycznych czy chirurgicznych.