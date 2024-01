Warszawa-Addis Abeba. Z Lotniska Chopina do stolicy Etiopii. Regularne rejsy do Afryki stają się faktem

Addis Abeba jest jednym z kierunków, który był wyznaczony dla Lotniska Chopina, jako strategiczny. Bardzo się cieszę, że po miesiącach rozmów zarządu PPL z przedstawicielami linii Ethiopian, możemy podzielić się świetną wiadomością. Już w lecie tego roku, po raz pierwszy w historii, z Warszawy wystartują regularne rejsy do Etiopii - powiedział Stanisław Wojtera.

Pierwszy regularny przewoźnik z Afryki

Uruchomienie rejsów do Addis Abeby umożliwi pasażerom z Warszawy odkrywanie Afryki. Lotnisko spodziewa się, że to połączenie spotka się z dużym zainteresowaniem nie tylko jako point-to-point, ale także wśród pasażerów transferowych. Dodatkowo, wpłynie to na kolejne rekordy stołecznego portu w transporcie cargo.