Lotniska w Warszawie. Chopina popularne jak przed pandemią, Modlin z historycznym zyskiem. A co z portem Warszawa-Radom? Michał Mieszko Skorupka

Lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło w ubiegłym roku prawie 18,5 mln podróżnych. To wynik znacznie zbliżony do tego, który stołeczny port osiągnął w 2019 roku, a więc bezpośrednio przed wybuchem pandemii koronawirusa. Świetnymi rezultatami chwalą się także lotniska Warszawa-Radom oraz port lotniczy w Modlinie. To pierwsze do końca grudnia ubiegłego roku obsłużyło 103 418 pasażerów, z kolei drugie 3,4 mln, co stanowi absolutny rekord.