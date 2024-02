Co dalej z CPK? Wybrano pierwszego audytora. Dostał zero punktów za doświadczenie kolejowe. Wilk: „To zatrważające”

Trwa seria postępowań przetargowych dotyczących audytu Centralnego Portu Komunikacyjnego. W sumie ogłoszono 7 z 8 zaplanowanych postępowań. Pierwsze z nich zostało już nawet rozstrzygnięte. Konsorcjum firm HMJ, Projekt Plus i TECH-TOR zweryfikuje i oceni harmonogramy dla części lotniskowej oraz kolejowej. Sprawdzi zatem czy podawane terminy zakończenia prac są realne. Otrzyma za to 387 tys. zł. Była to najniższa z trzech złożonych w postępowaniu ofert i tylko minimalnie wykraczała poza zaplanowany budżet.

Zero punktów za ekspertów kolejowych

Po ogłoszeniu wyniku postępowania pojawiło się wiele kontrowersji. Pierwsza z nich to doświadczenie audytora. Wspomniane konsorcjum otrzymało zero (!) punktów w zakresie „doświadczenia eksperta (…) w zakresie inwestycji kolejowych”. Oznacza to, że firma nie ma właściwie żadnego doświadczenia w ocenianiu inwestycji kolejowej, a będzie zajmować się największym projektem kolejowym w historii Polski. Ma za to doświadczenie w branży lotniczej (9 na 15 punktów) oraz w zakresie analizy ryzyka (10/10).