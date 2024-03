Lotnisko Chopina obsłużyło w lutym rekordową liczbę pasażerów. "Port w Warszawie najpunktualniejszy na świecie"

Lotnisko Chopina najpunktualniejsze na całym świecie

„Był to rekordowy luty pod względem liczby odprawionych podróżnych w całej historii warszawskiego portu. Jednocześnie według raportu publikowanego cyklicznie przez OAG, w lutym tego roku Lotnisko Chopina było najpunktualniejszym portem lotniczym na świecie, ze współczynnikiem 95,9 proc. odlotów na czas, wyprzedzając m.in. port w Dublinie, w Stuttgarcie oraz Dulles w Waszyngtonie. To awans z drugiego miejsca, na którym

stołeczny port uplasował się w styczniowym wydaniu rankingu. Zestawienie uwzględnia 1.200 lotnisk, które obsługują co najmniej 1.500 lotów miesięcznie” – podaje warszawski port lotniczy.