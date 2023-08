Warszawa bez tłumów. Najlepsze miejsca na spacer z dala od hałasu i zgiełku Redakcja

To idealny pomysł na nieco dłuższą wędrówkę bez tłumów, także poza granice miasta. Park ten obejmuje nie tylko południowo-wschodnią część Warszawy, czyli dzielnice takiej jak Wawer i Wesoła, ale także podwarszawskie miejscowości: Józefów, Otwock, Karczew, oraz gminy: Wiązowna, Celestynów, Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel. Powierzchnia parku to 15 710 ha. Wspólnie z Kampinoskim Parkiem Narodowym i Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym tworzy system Zielonego Pierścienia Warszawy. Jest to z pewnością miejsce, gdzie zaczerpniemy świeżego powietrza i będziemy mieli okazję cieszyć się spokojem.

Stres, pośpiech i nadmiar obowiązków, a do tego wielogodzinne stanie w korkach - to codzienność wielu mieszkańców dużych miast. I jak tu się nie irytować? Warto w tym pędzie zachować jednak harmonię i znaleźć czas na odpoczynek. Tylko jak to zrobić, aby idąc na spacer nie utknąć w tłumie spacerowiczów, którzy przy dniu wolnym masowo wyszli na ulice? Przygotowaliśmy dla Was propozycje warszawskich miejsc, gdzie można odetchnąć od tłoku.