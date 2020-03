Warszawa dostaje mieszkania w spadku. Co dalej się z nimi dzieje?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, w przypadku braku spadkobierców, spadek - w tym przypadku mieszkania - przejmuje Skarb Państwa. Warszawskie lokale trafiają do zasobu miejskiego, co regulują dwa zarządzenia prezydenta. Radny Sławomir Potapowicz zapytał Rafała Trzaskowskiego o to, co dzieje się z przejętymi mieszkaniami i jakiej jest plan na ich wykorzystanie.

Na interpelację, w imieniu prezydenta, odpowiedziała Renata Kaznowska. Czytamy w niej, że lokale własnościowe przekazywane są do utrzymania poszczególnym dzielnicom. Ale to tylko część z tych, które trafiają do miasta. - Lokale, do których m.st. Warszawie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, można przeznaczać na zaspokojenie potrzeb mieszkańców (na czas oznaczony, maksymalnie 5 lat) - informuje wiceprezydent. Dodaje, że takie mieszkania można udostępnić osobom znajdującym się "w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej" lub potrzebującym pomocy mieszkaniowej. Nimi zajmuje się Zarząd Mienia m.st. Warszawy.