Warszawa ma nowy mural. Dzieło poświęcone jest Agnieszce Osieckiej

Nowy mural w Warszawie

Na Saskiej Kępie, na ścianie budynku przy ulicy Francuskiej 33, odsłonięto w poniedziałek mural poświęcony Agnieszce Osieckiej. Mural powstał w 87. rocznicę urodzin wybitnej poetki, dziennikarki i autorki tekstów ponad 2 tysięcy piosenek. Mural został zaprojektowany i wykonany przez projektantkę ceramiki Martę Piróg i malarza Marka Grelę. Elementem charakterystycznym muralu są fioletowe bzy wykonane z ceramiki.

"Chcieliśmy stworzyć coś, co w pełni odda Agnieszkę Osiecką i tą kwintesencją są słowa. Postanowiliśmy, aby to był portret pisany, czyli wizerunek, który będzie stworzony cały ze słów" - mówił PAP.PL współtwórca muralu Marek Grela. Portret pisarki wykonany jest z cytatów z jej twórczości, co widać dopiero na zbliżeniach muralu. Słowa ozdobiono "tym, czym Saska Kępa żyje, czyli szalonym, zielonym bzem" - dodał Grela.