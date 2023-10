Stadion w Warszawie zmieni się w zieloną dżunglę. Niebawem rusza wielka wyprzedaż roślin. Ceny od 5 zł

- Ostatnio zaskoczyliście nas frekwencją, dlatego przywieziemy Wam duuużo więcej towaru, plus zrobimy dodatkową dostawę z soboty na niedzielę. Wydłużamy też niedzielne godziny otwarcia - piszą organizatorzy Festiwalu Roślin.

Podczas Festiwalu Roślin na PGE Narodowym będzie można kupić:

- Co sezon zmieniamy wzory doniczek, więc tu też spodziewajcie się wyselekcjonowanych nowości. Tradycyjnie w ofercie znajdziecie naszą bestsellerową książkę, nawozy, podłoża, akcesoria dla pasjonatów i kto wie co jeszcze. Pamiętajcie, że nieustannie odwiedzamy i rozmawiamy z ogrodnikami szukając nowości, dbając o jak najlepszej jakości asortyment i aby inflacja nie wpływała na nas istotnie. Przyjdź i zobacz co tym razem przygotowaliśmy, a jeśli chcesz znaleźć coś konkretnego, to napisz prywatną wiadomość, a zrobimy co w naszej mocy aby to znaleźć i przywieźć- zapowiedzieli organizatorzy.