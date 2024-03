Warszawa opustoszała. Tak wygląda stolica podczas Świąt Wielkanocnych. Ulice bez ludzi i aut Redakcja Warszawa

Puste ulice w Warszawie można zobaczyć bardzo rzadko. Za to w okresie Świąt Wielkanocnych czy Świąt Bożego Narodzenia to norma. Mieszkańcy Warszawy w tym czasie świętują w swoich domach albo wyjeżdżają za miasto do swoich rodzin. I jedno jest pewne - tak pustej stolicy nie widujemy często! Zobaczcie niecodziennie zdjęcia z ulic miasta wykonane przez naszego fotoreportera.