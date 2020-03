Warszawa walczy z koranawirusem. Wsparcie przedsiębiorców i szpitali. Poza tym 700 mln zł na śmieci

- Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z pakietu wsparcia mogą, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, złożyć wniosek o obniżanie stawki czynszu na jeden miesiąc. Będziemy rozpatrywali takie wnioski i jeśli sytuacja firmy będzie trudna, będziemy starali się pomóc. Chcemy wysłać czytelny sygnał do przedsiębiorców i pracowników, że chcemy im pomóc - dodaje.

- Mimo bardzo napiętej sytuacji budżetowej miasta, chcemy pomóc przedsiębiorcom i pracownikom tutaj w Warszawie. Podjęliśmy decyzję, by odroczyć płatności czynszu i rozłożyć należności w czasie. Za ten czynsz nie będą pobierane odsetki - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Prezydent przekazał też, że wraz z Unią Metropolii Polskich zgłosił do rządu z prośbą, by pomocą - którą rząd obejmie przedsiębiorstwa - objąć także jednostki samorządu terytorialnego. Zaznaczył, że od początku roku, w związku ze zmianami podatkowymi, do miejskiej kasy wpływają niższe kwoty. Tym bardziej pomoc dla samorządów - zdaniem Trzaskowskiego - jest konieczna.