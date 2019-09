Warszawa we wrześniu 1939. Tak wyglądało życie w bombardowanej stolicy. Niezwykłe zdjęcia z tamtych dni

Po tym jak pierwsze bomby spadły na Warszawę ( 1 września ok. godz. 6) ewakuowano szefa Rządu, Prezydenta RP oraz ministrów. Rozkaz opuszczenia miasta dostał także Stefan Starzyński. Prezydent Warszawy odmówił. Postanowił zostać wraz z mieszkańcami. Został komisarzem cywilnym (8 września) przy Dowództwie Obrony Warszawy. Wspomagał Stanisława Lorentza w ewakuacji dzieł sztuki z miasta, dodawał również otuchy mieszkańcom. W tym samym czasie tworzono już barykady.

Warszawa we wrześniu 1939. Tak wyglądało życie w bombardowan...

Walki w Warszawie trwają od 15 do 27 września. Dzień później podpisana zostaje kapitulacja. Do tego dnia na niebie cały czas widać bombowce. Walą się kolejne budynki. Tak opisywali to cywile.