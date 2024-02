Warszawa zmieni się wiosną w bajecznie kolorowy ogród. W miejskiej przestrzeni zakwitnie ponad 5 milionów kwiatów

Tradycyjne rośliny - bratki, stokrotki i niezapominajki - będzie można podziwiać w kompozycjach w donicach. Pojawi się też lak wonny, który królował w babcinych ogródkach 20 lat temu. Od kilku lat miejscy ogrodnicy odczarowują tę zapomnianą pachnącą roślinę.

W każdej z warszawskich dzielnic mieszkańcy będą mogli podziwiać wiosenne rośliny cebulowe:

Kwiaty pojawią się na rabatach bylinowych, w donicach i kwietnikach - także hybrydowych.

Te ostatnie pozwalają dosadzić rośliny jednoroczne do wieloletnich bylin zimujących w gruncie, dzięki czemu kwiatowe kompozycje sezonowe są nie tylko mniej kosztowne, ale też cały czas atrakcyjne. Widać to m.in. na przykładzie Traktu Królewskiego, gdzie do wieloletniej ostnicy obcej w odmianie ‘Pony Tails’, jeżówki purpurowej i gaury ogrodnicy Zarządu Zieleni dosadzili jesienią ozdobne kapusty i wrzosy. Podczas kwietniowej wymiany ukwieceń w miejsce kapust i wrzosów posadzone zostaną sezonowe roślinny wiosenne, a kilka miesięcy później - rośliny letnie - przekazał stołeczny ratusz.