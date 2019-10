Warszawska Szkoła Barberingu. Tu od podstaw nauczysz się strzyżenia, a modną fryzurę otrzymasz za darmo

Zawód barbera staje się coraz atrakcyjniejszą profesją wśród młodych osób wkraczających na rynek pracy lub tych, którzy myślą o zmianie branży. Profesjonalnym strzyżeniem zajmują się już ludzie, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej byli w tym temacie kompletnie zieloni. Wielu z nich pierwsze kroki stawiało właśnie w Warszawskiej Szkole Barberingu, oferującej szkolenie Od zera do barbera . Akademia zachęca do nauki chwytliwymi sloganami - po odbyciu kursu twoje życie przewróci się do góry nogami, będziesz dobrze zarabiać, a twoja pozycja na rynku pracy niewątpliwie ulegnie poprawie. Tak kolorowo już nie jest, kiedy odkrywamy cenę, jaką musimy zapłacić za zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Kurs dla początkujących to koszt 9,5 tys zł . Ale to nie musi pogrzebać waszych marzeń o nowej ścieżce kariery. Akademia jest skłonna przyjąć płatność w ratach. Można też skorzystać z dofinansowania z Urzędu Pracy lub pożyczki z funduszu europejskiego.

Jak w praktyce wygląda kurs barberski? Najlepiej będzie, jeśli posłużymy się cytatem zaczerpniętym ze strony internetowej WSB.

Jest to grube 160 godzin czystego mięsa – 20 dni pod rząd po 8 godzin dziennie. Kurs przeznaczony dla osób, które nawet nie trzymały wcześniej nożyczek w ręku. Przychodzisz nie potrafiąc nic, wychodzisz jako prawdziwy barber i to w dodatku z niezłymi znajomościami w branży! Oczywiście zupełnie nie musisz martwić się o sprzęt – na czas szkolenia uzbroimy Cię w sprzęt po same zęby!

Barber za darmo!

Nawet jeśli przesiadka z obrotowego krzesła w korporacji do własnego stanowiska w prestiżowym barbershopie nie do końca pokrywa się z twoją wizją, działalność Warszawskiej Szkoły Barberingu powinna cię zainteresować. W końcu każdy lubi dobrze wyglądać, a nieodłącznym elementem nienagannego wizerunku jest elegancka fryzura. Niestety regularne wizyty u barberów wiążą się ze stosunkowo wysokimi kosztami. W zależności od pozycji danego salonu i naszych oczekiwań co do usługi - cena strzyżenia w Warszawie waha się w przedziale 100-150 złotych.