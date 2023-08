Trenuj z wojskiem w Zegrzu. Bezpłatne szkolenie. W programie nauka strzelania, rzut granatem i techniki obrony

Ruszają bezpłatne szkolenia wojskowe. Najbliższe odbędzie się 9 września w Zegrzu, w Szkole Podoficerskiej "Sonda". To część ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Obrony Narodowej, pod hasłem „Trenuj z Wojskiem - sam i w grupie”. Szkolenie trwa jeden dzień, od siódmej rano do czwartej po południu.

Na czym polega szkolenie?

Co warto zabrać na szkolenie? Wygodą odzież, mały plecak, buty trekkingowe, obuwie sportowe (na halę), rękawiczki taktyczne, małą wodę. W czasie szkolenia przewidziano dwie przerwy: śniadaniową ok. godz. 11 oraz obiadową ok. godz. 15.