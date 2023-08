Mazowsze przekazało dwie kolejne karetki dla Ukrainy. Pojazdy długo służyły warszawskim ratownikom

Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał Ukrainie kolejne karetki pogotowia. Uroczyste przekazanie pojazdów odbyło się we wtorek 22 sierpnia. W wydarzeniu udział wzięli marszałek Adam Struzik, członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz radni ukraińskich miast, do których trafią ambulanse.

Dwie kolejne karetki przekazane dla Ukrainy

Do Ukrainy trafiły tym razem dwa pojazdy do niedawna używane przez warszawskie pogotowie. To specjalistyczne ambulanse typu C marki Mercedes Sprinter wyprodukowane w 2011 r. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska informuje, że karetki są w pełni sprawne, po poprawkach blacharsko-lakierniczych i niezbędnych naprawach mechanicznych.