Setka dzieci z Ukrainy pod Warszawą. Mają tu odetchnąć od wojny. "Wielu straciło bliską osobę lub dom"

Ponad sto dzieci z obwodu winnickiego, leżącego na południu Ukrainy, przyjechało na Mazowsze. Tam doświadczyli wszystkich najgorszych okropieństw wojny. W ramach akcji "Mazowsze dla Ukrainy" przyjechali do Polski, by odetchnąć, odpocząć i choć na chwilę znów poczuć się dziećmi.

- To kolejna grupa, ponad stu dzieci ze wschodu Ukrainy. Przyjechali do nas na odpoczynek, na czas wytchnienia. To dzieci z terenów szczególnie dotkniętych wojną. Część z nich była już jako uchodźcy w Polsce. Potem wrócili do domów, a teraz przyjechali znowu. Cieszymy się, że możemy tym dzieciakom zaoferować chociaż kilka dni spokoju, oderwania się od okropieństw wojny, które mają na co dzień - mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Tu mają odpocząć Marina Łuczyńska

Podróż, jak o wyjeździe mówią dzieci z Ukrainy, trwała dwa tygodnie. W tym czasie Mazowsze przygotowało atrakcje, wycieczki, ale także spotkania z terapeutami. Na koniec wyjazdu uczestnicy spotkali się w Parku Rozrywki Julinek, by podsumować ostatnie dni.