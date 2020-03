Warszawski sanepid przestaje informować o śmiertelnych ofiarach koronawirusa. Czy liczba zgonów jest wyższa?

Sanepid nie podaje wszystkich informacji

Codziennie na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie publikowany jest dzienny raport dotyczący sytuacji epidemiologicznej na Mazowszu. W niedzielę, 22 marca we wspomnianym raporcie pojawiła się informacja o dwóch zgonach związanych z COVID-19. Co więcej, zostały one nawet pokrótce opisane. Komunikat brzmiał: „W ciągu ostatniej doby odnotowano 2 pierwsze zgony na terenie województwa mazowieckiego. Oba przypadki dotyczą dorosłych osób, których stan zdrowia znacznie się pogorszył. Obie osoby były hospitalizowane. Przypadek pierwszy dotyczy mężczyzny z powiatu białobrzeskiego. Przypadek drugi zgłoszony został w Warszawie”. I tutaj teoretycznie wszystko było jasne. Do czasu. Sprawdziłam raport około godz. 21 (w niedzielę) i okazało się, że liczba zgonów została już zmieniona. Pozostawiono jedynie fragment dotyczący pierwszej ofiar śmiertelnej – mężczyzny z powiatu białobrzeskiego. Ten przypadek został oficjalnie potwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia.