Warszawskie Spotkanie Wigilijne 2019. Wspólne kolędowanie w niedzielę na ul. Ząbkowskiej

Warszawskie Spotkanie Wigilijne to wyjątkowa okazja dla wszystkich do spotkania i integracji w domowej atmosferze. Przy choince oraz akompaniamencie kolęd, warszawiacy zgodnie ze świąteczną tradycją zasiądą razem do wigilijnego stołu i zjedzą świąteczny posiłek. Dodatkowo kamienice otulone zostaną kolorowym światłem, aby jeszcze bardziej zachwycały swoim świątecznym wydaniem.

W najbliższą niedzielę, 15 grudnia odbędzie się XV Warszawskie Spotkanie Wigilijne. Już po raz trzeci mieszkańcy stolicy spotkają się na ulicy Ząbkowskiej.

Zupa grzybowa

W programie przede wszystkim Wielkie Gotowanie razem z Mistrzem Świata BBQ – Grzegorzem Parczewskim. Wspólnie ugotujecie wigilijną zupę grzybową i zasiądziecie do wspólnego stołu. Będzie można spróbować także innych wigilijnych przysmaków – rybę z warzywami oraz świąteczne ciasto.

Święty Mikołaj dla dzieci

Dla najmłodszych w Centrum Kreatywności Targowa będzie czekał Św. Mikołaj, któremu będą mogli opowiedzieć o swoich marzeniach. Znajdą tam również wiele ciekawych warsztatów i zajęć, podczas których będą mogli tworzyć prezenty dla bliskich i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Będą też słodkości - cukierki i pierniki.

Wspólne kolędowanie

Repertuar, który dobrze znamy zaśpiewamy razem. Teksty mniej znane będą w śpiewnikach. W kolędowaniu pomogą zaproszeni artyści – Kuba Jurzyk z zespołem, Warszawska Trupa Teatralna Warszawiaki, a także Czesław Mozil z Grajkami Przyszłości.

Ponadto, aktorzy teatru AKT przeniosą nas w świat pantomimy, będą bawić uczestników imprezy, rozdawać płyty z kolędami, słodycze i uśmiechy. Zachwycające stroje i charakteryzacje będą przyciągać wzrok oraz będą wspaniałym tłem do wspólnych zdjęć.