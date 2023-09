Warszawskie Targi Fantastyki. Niesamowite książki, mnóstwo stoisk i spotkań autorskich. To było fantastyczne pożegnanie wakacji

16 i 17 września w stolicy kraju odbyły się Targi Fantastyki. Impreza miała miejsce w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO XXI. W trakcie dwudniowego wydarzenia, wystawcy zaprezentowali mnóstwo książek. Goście wzięli też udział w spotkaniach autorskich.

Najbardziej fantastyczne pożegnanie wakacji. Zanurz się w opowieściach, poznaj demonologię i mitologię, odkryj wyjątkowe książki i rękodzieło, a wszystko to inspirowane kulturą i wierzeniami Słowian (o szczypcie magii nie zapominając). Na Targach czekać będzie na Was mnóstwo stoisk Fantastycznych Wystawców, niesamowita atmosfera oraz wiele spotkań autorskich (przygotowaliśmy kilka niespodzianek). Odwiedźcie nas i przekonajcie się, że fantastyka niejedno ma imię, a zanurzenie się w jej świat to fantastyczna przygoda! - zapowiadali organizatorzy wydarzenia.