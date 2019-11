Warszawskie Zakłady Mechaniczne w rejestrze zabytków. Wcześniej nieomal wyburzył je deweloper

Wartości artystyczne, historyczne i naukowe

Dawny zespół Warszawskich Zakładów Mechanicznych powstawał na przestrzeni kilkunastu lat. Zachował się w pierwotnej formie od końcówki lat 40. do połowy lat 60. ubiegłego wieku. Mimo, iż budowano go przez długi czas, dochowano pierwotnej koncepcji projektowej, opracowanej w roku 1948. Z biegiem lat wyrastały główne elementy zespołu: hala żelbetowa, trzy skrzydła, główny korpus całego zespołu. W późniejszym okresie uzupełniono go o mniej okazałe obiekty, jak np. portiernia.

Pomimo niewielkiego rozwarstwienia chronologicznego główne elementy zespołu posiadają konsekwentnie zachowaną skalę zabudowy, jednorodny kostium architektoniczny oraz czytelną surową stylistę charakterystyczną dla obiektów przemysłowych okresu powojennego - wyjaśnia dr hab. Lewicki.

Decyzję o wpisie do rejestru zabytków konserwator argumentuje zachowanymi wartościami artystycznymi, historycznymi oraz naukowymi. Składają się na nie m.in. indywidualny plan oparty na grzebieniowym układzie, urozmaicony układ całej bryły wzbogacony o zewnętrzną parterową halę, bramy i wewnętrzne dziedzińce. Dodajmy do tego charakterystyczne wykończenie elewacji, wielopodziałowe okna klatek schodowych i harmonijne otoczenie dziedzińców wypełnionych zielenią.