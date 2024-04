Kiedy: 7 kwietnia, 2024, godz. 16.30 Gdzie: Park Moczydło Wstęp wolny! Na otwarcie sezonu imprez plenerowych na Woli burmistrz Krzysztof Strzałkowski wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zapraszają na koncert utalentowanej grupy muzycznej Sound’n’Grace. Historia grupy wokalnej Sound’n’Grace zaczęła się w 2005 roku, kiedy to Anię Żaczek i Kamila Mokrzyckiego połączyła wspólna pasja do muzyki gospel. Ich determinacja i chęć wspólnego tworzenia zaowocowały szybkim powołaniem do życia chóru, który od początku działał pod nazwą Sound’n’Grace. Obecnie, Sound’n’Grace to grupa licząca ponad 20 wokalistów, wyróżniająca się na scenie muzycznej swoim nowoczesnym podejściem do muzyki gospel. Zespół porusza się w nurcie łączącym ze sobą elementy funk, soul, jazz, groove oraz R’n’B. Kolejne wydarzenie na następnej stronie >>>

Karolina Misztal