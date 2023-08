Weekendowe wycieczki z Warszawy. Jest nowa oferta ułatwiająca podróże po Mazowszu. Jeden bilet, nielimitowane przejazdy

Ile kosztuje Mazobilet?

Mazobilet to bilet imienny, który może zostać zakupiony przez jednego pasażera lub grupę liczącą od 2 do 5 osób (jedna z nich musi wpisać swoje dane na bilecie).

Terminy obowiązywania oferty

Oferta obowiązuje w każdy weekend od piątku od godz. 19 do poniedziałku do godz. 8. W weekend 12/13 sierpnia, który można przedłużyć aż do wtorkowego święta 15 sierpnia - oferta będzie obowiązywać aż do 8.00 w środę 16 sierpnia. Mazobilet obowiązuje do 31 października.