Wielka Sprzedaż Roślin w Warszawie. Nowe rośliny kupimy od 10 złotych. "Przygotuj się na przygodę w prawdziwej dżungli"

„Skandal. Ewenement Molesty” - film o kultowej grupie hiphopowej będzie można obejrzeć w kinie

„Skandal. Ewenement Molesty” - taki tytuł nosi film o kultowej grupie hiphopowej pochodzącej z Ursynowa. Początkowo będzie on wyświetlany podczas 17. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Później przeniesie się do sal kinowych. Szczegóły w artykule poniżej.