Wielkie targi ubrań z drugiej ręki. W centrum Warszawy trwają wyjątkowe Vintage Days. Tak jest na miejscu Redakcja Warszawa

Mieszkańcy Warszawy mają to szczęście być gospodarzami wyjątkowego wydarzenia, jakim jest Vintage Days. To okazja dla wszystkich pasjonatów mody vintage do zdobycia ciekawych i wyszukanych ubrań dodatków oraz butów. Rzeczy nowe i używane, zawsze oryginalne i wyjątkowe. To wszystko w Warszawie 13 i 14 stycznia 2024.